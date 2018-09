A Paradox Interactive és a Triumph Studios hosszú várakozás után egy livestream részeként végre bemutatták az Age of Wonders: Planetfall első gameplay felvételeit, hogy első kézből ismerhessük meg a legendás stratégia feltámadását.

A futurisztikus megközelítéssel rendelkező Age of Wonders: Planetfall az első részletek szerintis kecsegtet majd nekünk, így barátaink ellen egyaránt próbára tehetjük benne tudásunkat.Hogy mikor? Ezt egyelőre még nem tudjuk, de az biztos, hogy az Age of Wonders: Planetfall valamikor jövőre érkezik PC-re és konzolokra is, ha pedig megnéznéd mozgás közben, ennél remekebb alkalmat aligha találnál.

Nézd nagyban ezt a videót!