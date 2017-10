Megérkeztek a South Park: The Fractured But Whole első külföldi értékelései

Bár nehéz szülés volt, de holnap végre hivatalosan is megjelenhet világszerte a South Park: The Fractured But Whole , aminek örömére a Ubisoft engedélyezte néhány külföldi magazinnak az első tesztek bemutatását.

Ezzel egyetemben pedig megszülettek az első pontszámok is, amelyek végre már megfelelő jelzésértékkel bírnak a végeredmény tekintetében, ezáltal kijelenthetjük, hogyHa te is kíváncsi vagy a South Park: The Fractured But Whole első értékeléseire, az alábbiakban máris vethetsz rájuk egy pillantást, ha pedig érdekel a játék, holnap már PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megszerezheted.DualShockers - 9.5Gaming Trend - 90/100Hardcore Gamer - 4.5Games Radar - 4.5/5GamesBeat - 88/100Game Informer - 8.75Destructoid - 8.5PC Games N - 8/10GameSpot - 8/10Game Rant - 4/5US Gamer - 4/5Shack News - 8/10Metro - 7/10Polygon - 7.0Daily Dot - 3.5/5