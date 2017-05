Megérkeztek a Sharkoon gamer székei

A játékosoknak szánt kiegészítők piacán az elmúlt években gombamód szaporodtak el a gamer székek, több új gyártó mellé ugyanis a perifériák piacáról már ismert nevek is csatlakoztak a táborhoz, hiszen egyre nagyobb üzletnek tűnik ez a terület.

Így tett a Sharkoon is, azonban kissé eltértet attól, amit megszokhattunk tőlük. A vállalatra ugyanis jellemző volt a baráti árazás, még itthon is jó áron lehet hozzájutni a termékeikhez.Ennek ellenére a nemrég útnak indult Sharkoon SKILLER SGS3-as család tagjai 299 eurós ajánlott áron landoltak, cserébe pedig igazából semmi extrát nem tudnak felmutatni. Természetesen dönthetjük a 120kg-ig ajánlott székeket, állíthatjuk a magasságot és kapunk két párnát is a hátunkra és a nyakunkra, de ezeket akár a fele annyiba kerülő székek is meg tudják adni a felhasználóknak.