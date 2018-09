Megérkeztek a légpárnások a The Crew 2-be, ingyen kipróbálhatjuk a játékot a hétvégén

A Ubisoft bejelentette, hogy elérhetővé vált a The Crew 2 aktuális frissítése, ami Gator Rush név alatt többek között légpárnás hajókat hozott a játékba, melyekkel nemcsak a vízen, hanem a szárazföldön is lehetőséget kapunk a versenyzésre.

Hogy pontosak legyünk, a két új járgányt, az új helyszíneket, valamint a több mint 20 aktivitást az Ace mód társaságában egyelőre csak a Season Pass tulajdonosai próbálgathatják, de a Gator Rush frissítés október 3-tól minden más játékosnak is letölthetővé válik majd.Ha te még mindig nem csatlakoztál a The Crew 2 élményéhez, akkor most már ne halogasd tovább a kipróbálást, a Ubisoft ugyanis bejelentette, hogyaz autós őrületet, de kapcsolódó akciók is várhatók, ha esetleg olcsón akarjuk beszerezni a játékot.

