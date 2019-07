Megérkeztek a heti kihívások a Days Gone-ba

Egy igencsak jelentős extrával bővült a Days Gone , a Sony Bend csapata ugyanis elérhetővé tette a játék legújabb frissítését, amivel egyetemben megérkeztek végre a heti kihívások az alkotásba.

Az 1.21-es patch részeként persze hibajavításokat és finomhangolásokat is kaptunk, de a legfontosabbak a heti kihívások lesznek, melyek közül az első már most elérhető Surrounded névvel, és egy igencsak durva szituációba vág bele minket, hiszen egy végtelen hordával szemben kell bemutatnunk túlélési képességeinket a lehető legtovább.A készítők szerint mostantól minden pénteken új kihívással bővül a játék, melyek teljesítésére egy hét áll a rajongók rendelkezésére, érdekesség pedig, hogy- a sztori módban is.