Megérkezett Xbox One-ra is a Spotify!

Igazak voltak azok a korábban felmerült pletykák, amelyek arról beszéltek, hogy az Xbox One-tulajdonosoknak sem kell sokáig nélkülözniük a Spotify zenei szolgáltatást, amely halkan és csendben elérhetővé is vált a konzolon.

A világ egyik, ha nem a legismertebb és legnépszerűbb zenei streaming szolgáltatása így mától már ingyenes és prémium formában egyaránt nyúzható Xbox One alatt, vagyis ha szeretnéd játék közben a saját zenéidet tolni, esetleg valóban a nappali többfunkciós készülékévé tenni a masinát - ahogyan eredetileg is hirdette a Microsoft -, akkor most itt a lehetőség.1. Izzítsd be Xbox One konzolodat, és mars az Xbox Store-ra.2. Töltsd le és telepítsd a Spotify Music - for Xbox applikációt.3. Jelentkezz be vagy regisztrálj egy accountot, és már tolhatod is a zenét.