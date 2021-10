Megérkezett a The Walking Dead főszereplője, Rick Grimes a Fortnite-ba

Megtörtént a hivatalos megerősítés, ugyanis míg nem is olyan régen még csak pletyka szintjén merült fel, hogy a The Walking Dead sorozat főszereplője, Rick Grimes érkezik a Fortnite -ba, most már be is került.

Akár magát a skinjét behúzhatjuk, akár a komplett szettjét, ami áll, melyek mind-mind a The Walking Dead tematikáját hordozza magán. Ezenfelül Daryl és Michonne skinjei is ismét bezsákolhatóak.A kérdéses skint természetesen a tévésorozatból ismeretes Andrew Lincolnról mintázták, és a rajongók még apróbb finomságokat is elcsíphetnek; például a hátitáskaként funkcionáló fegyvertáska pontosan ugyanaz, amelyiket Rick az ötödik szezonban elrejtett a Terminus külső részében.