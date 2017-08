Megérkezett Starfire az Injustice 2-be, aki friss gameplay videón is bunyózik egyet

A Warner Bros és a Netherrealm Studios bejelentették, hogy megérkezett végre az Injustice 2 soron következő harcosa, avagy a korábban a Tini Titánok tagjaként megismert Starfire, aki már tölthető is a jól megszokott helyekről.

A DC univerzum egyik tüzes harcosa a Fighter Pack #1 részeként vált elérhetővé, de a korábban a játék Ultimate vagy Deluxe kiadását megvásárlók is hozzáférhetnek már ma a pofozkodó amazonhoz, aki ráadásul most egy újabb gameplay videón mutatkozik meg nekünk.Ezt a felvételt a Gamespot csapatának köszönhetjük, akik rögzítettek egy kifejezetten Starfire karakterére koncentráló live streamet, amely- hiszen egy igazi bénaság irányítja benne az új hőst -, ellenben azért így is alaposan kideríthetjük belőle, hogy Csillagfény mire képes.

Nézd nagyban ezt a videót!