Megérkezett Snoop Dogg a Call of Duty: Vanguard-ba és a Call of Duty: Warzone-ba

Megszokottnak nehezen nevezhető operátorral gazdagodott a Call of Duty-sorozat két aktuális tagja, lévén megérkezett a Vanguard és a Warzone pályáira is Snoop Dogg, a legendás rapper.

Hogy milyen kattanás vagy mekkora elkeseredés kellett az Activision háza táján ahhoz, hogy ez megtörténhessen, azt most inkább ne firtassuk, ellenben a tény ettől még tény marad: Snoop Dogg elképesztően, aki szivarozva megy neki ellenfeleinek.Az új krakterhez ráadásul újabb fegyverek is érkeztek mindkét játékba, ha tehát valami friss és meglepően egyedi, sőt exkluzív tartalomra vágysz, akkor érdemes frissítened a Call of Duty: Vanguard-ot és a Call of Duty: Warzone -t is.

