Megérkezett PS4-re és Xbox One-ra a South Park: The Stick of Truth

A korábbi terveknek megfelelően a mai napon PS4-re és Xbox One-ra is elérhetővé tette a Ubisoft minden idők egyik, ha nem a legőrültebb szerepjátékát, avagy a nagyszerűen sikerült South Park: The Stick of Truth -ot.

Az előző generációban megjelent első South Park RPG a tavaly napvilágot látott South Park: The Fractured But Whole elődjeként még ma is olyan élményeket garantál - mind a megjelenés, mind az őrült sztori vagy a játékmenet tekintetében - melyAmennyiben szeretnéd felidézni ezt a nagyszerű művet, vagy éppen most pótolnád, akkor itt a remek alkalom, a South Park: The Stick of Truth ugyanis digitális formában már PS4-re és Xbox One-ra is elérhetővé vált.

