A Headup Games és a Devespresso Games bejelentették, hogy elkészült, sőt PC-re már meg is jelent a The Coma című népszerű koreai túlélőhorror folytatása, mely kalandos formában kínálja nekünk az újabb rettegést.

A rendkívül hangulatos és sztoriközpontú alkotás első körben csak a Steamre került fel, ahonnan 12 euró ellenében vásárolhatjuk meg magunknak az alkotást, melyhez természetesen annak rendje és módja szerint egy launch trailer is befutott.Mivel nem vagyunk irigyek, az alábbiakban ezt is lehetőségetek nyílik majd megtekinteni, és érdemes is élni a lehetőséggel, hiszen alapos betekintést kaphatunk a segítségével azt alkotás sajátosságaiba.

Nézd nagyban ezt a videót!