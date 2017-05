Megérkezett hazánkba is az LG új gamer monitor portfóliója

Múlt hét végén mutatkozott be a magyar sajtónak is az LG új gamer monitor lineupja, ami a 24 és 34 col közötti méretekben lesz kapható már ebben a hónapban.

Az LG úgy jellemzi a most bemutatott monitorcsaládot, hogy "csúcstechnológia elérhető áron", ami meg is felel a valóságnak, a kijelzők mindegyike a középkategória tetején csücsül. Az öt készüléket magában foglaló sorozat ultrawide, azaz 21:9-es, valamint szélesvásznú, 16:9-es képarányú megjelenítőket is tartalmaz, azonban mindegyikük közös jellemzője, hogy nem hajlított panelesek, mindegyikük sík.Közös jellemző még a fentieken felül, hogy egy kivétellel mindegyik monitor IPS panelt kapott, ami ebben a kategóriában el is várható, valamint - elméletileg -, azonban sokaknak furcsa lehet hogy nVidia G-Sync verziós monitorok nincsenek a palettán.

Az LG 24GM79G modell

A széria tetején lévő 34UM69G modell a tavaly bemutatott ívelt készülék 75 Hz-es, síkképernyős, hangszóróval kibővített változata, azonban ugyanezekkel a paraméterekkel egy 29 colos változat is készült 29UM69G néven. A nagyobbik modell 176 400 Ft, a kisebbik 98 400 Ft.A két nagyobb testvér alatt helyezkednek el a 16:9-es változatok, a 27MP59G (IPS, 77 900 Ft), a 24GM79G (TN, 96 500 Ft) és a 24MP59G (IPS, 56 900 Ft).