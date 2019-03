A Bandai Namco bemutatta a One Piece: World Seeker utolsó hivatalos kedvcsinálóját, mely szokás szerint azt a szerepet kapta, hogy átfogó képet kaphassunk általa a hamarosan megjelenő játékról.

Mindezt ráadásul nyúlfarknyi hosszúsággal, de annál látványosabb pillanatokkal és bunyókkal, amihez egy friss bejelentéssel is szolgált a kiadó, hiszen bár a játék még meg sem jelent, azt viszont már most elmondták, hogyA népszerű anime élményét minden eddiginél alaposabban feldolgozó One Piece: World Seeker várhatóan március 15-én, azaz most pénteken érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.