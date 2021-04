Megérkezett az új Elusive Target a Hitman 3-ba, A Politikus

Dame Barbara Elizabeth Keating kerül ezúttal a Hitman 3 játékosainak célkeresztjébe, aki Új-Zéland volt kereskedelmi és külügyminisztere, valamint nem utolsó sorban egy borzasztóan gazdag ember, telis-tele anyagi javakkal.

2019-ben már találkozhattunk vele a Hitman 2 egyik Elusive Targetjeként, most azonban visszatért a legfrissebb epizódban, és egészen május 3-áig van lehetőségünk levadászni őt. Ami viszont megnehezíti a helyzetet, az az, hogy, és a karaktermodellek olyan szinten megegyeznek, hogy nagyon nehéz rájönni, hogy ki is az igazi célpont kettejük közül.Emellett természetesen ott vannak a testőrök is, akik megnehezítik a feladatot, és bizony most is él az, ami minden Elusive Targetnél: egy lehetőségünk van mindössze, ha elbaltázzuk, akkor bizony búcsút mondhatunk a lehetőségnek.

