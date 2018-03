Megérkezett az Overkill's The Walking Dead első fejlesztői naplója

Nagy valószínűséggel nem kell már sokáig várnunk arra, hogy az Overkill Software bemutassa az első gameplay felvételeket az Overkill's The Walking Dead-ről, a kérdéses akciójáték ugyanis most megkapta első fejlesztői naplóját.

Bár veletek együtt mi is nagyon reménykedtünk abban, hogy a többjátékos élményekre koncentráló The Walking Dead-játékról már egy csipetnyi gameplay is felbukkan benne, de sajnos erre még az utolsó másodpercekben sem kerül sor, ellenben a videó megtekintése így is nagyon ajánlott.Ennek az oka pedig nem más, minthogy, ezáltal a saját szemünkkel győződhetünk meg arról, hogy milyen elképesztő munkát végeztek a pályadizájnerek, lévén a legjelentéktelenebb helyszín is már most a frászt hozza ránk.

