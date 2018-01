A Rainbow Studios és a THQ Nordic bemutatták az MX vs ATV All Out első hivatalos gameplay trailerét, aminek jóvoltából most végre a gyakorlatban is megtekinthetjük a sárdagasztós franchise legújabb epizódját.

Aki nem tudná, az MX vs ATV All Out keretein belül ismét, és a videó alapján mindezt meglepően realisztikus körítéssel és egészen pofás grafikával tálalják nekünk a fejlesztők.Persze a játékmenet terén azért nem kell szimulátoros megközelítésre számítanunk, az MX vs ATV All Out ugyanis egy vérbeli árkád száguldozás lesz majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, megjelenését pedig még az év elején várhatjuk.

Nézd nagyban ezt a videót!