Megérkezett az Infinite Onslaught frissítés a Killing Floor 2-be

Újabb frissítéssel gyarapodott a Killing Floor 2 , lévén megérkezett a játékhoz az Infinite Onslaught bővítmény, mely ingyenes formában minden egyes platformon egy halom friss tartalmat garantál majd számunkra.

Ezzel a rajongók megkaparinthatnak egy új játékmódot, mely, akiket olyan új fegyverekkel kaszabolhatunk majd le, mint a Husk Cannon, az AF2011-A1 pisztoly vagy a MAC-10 géppisztoly.A frissítés hozott még két új pályát is a Killing Floor 2 -be Powercore és DieSector név alatt - mindkettőt közösségi mapperek készítették -, de jött egy extra karakter is D.A.R. képében, akit a legtöbben az első részből ismerhetnek.Ezen felül kaptunk még új kozmetikai tárgyakat, ezáltal fegyver- és karakter skineket is, melyeket az alábbi trailer jóvoltából egytől-egyig lehetőséged nyílik szemügyre is venni a letöltés előtt.