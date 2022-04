Megérkezett az idei Halo Infinite roadmap - fél évig fog tartani a második szezon!

A 343 Industries nyilvánosságra hozta a Halo Infinite 2022-re tervezett ütemtervét, amely augusztus végi megjelenési ablakot tartalmaz a régóta várt kampányhálózati kooperatív játékra.

Az összes részletet a Halo Infinite kreatív vezetője, Joseph Staten árulta el a Halo Waypointon, és bár ezek még változhatnak, jó képet adnak arról, hogy mire számíthatnak a Halo Infinite rajongói az év hátralévő részében. A 343 azt is megjegyzi, hogy az időkeret bővülni fog, ahogy bejelentik a hosszabb távú kezdeményezéseket, és hogy az útiterv egy fejlődő dokumentum.Az útiterv először is, amely május 3-tól november 7-ig tart. Azt már tudtuk, hogy a Season 2 egy új, 100 tieres Battle Pass-szal, két új pályával a Catalyst (Arena) és a Breaker (BTB), valamint három új játékmóddal a King of the Hill, a Land Grab és a Last Spartan Standing játékmódokkal indul.Ami egy kicsit világosabbá vált, azok az események és új funkciók, amelyek a Lone Wolves során érkeznek majd. Ezek közé tartozik az augusztus végi co-op kampány és a szeptemberi Forge Open Beta. Ezek a megjelenési ablakok célértékek, és változhatnak, de ez tisztább képet ad a fejlesztésük előrehaladásáról.Ami a Forge-ot illeti, a 343 úgy döntött, hogy lemond a nagyszabású hivatalos rajtprogramról, és rögtön a nyílt bétába megy. Ha egyszer elindul, nem fog eltűnni, ésA 2. szezonban lesz egy új Fracture mód is az Entrenchedben - amelynek első hete május 24-én kezdődik -, valamint két narratív esemény az Interference május 3. és május 16. között, illetve az Alpha Pack július 19. és augusztus 1. között. Ezek a "multiplayer narratív események" egy fejlődő szezonális történet középpontjába helyezik a Spartanodat.