Megérkezett az első Ultra Street Fighter II: The Final Challengers trailer is

A Capcom tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a legendás Street Fighter II egy alaposan kibővült és grafikailag megszépült formában Nintendo Switch-re is visszatérhet majd valamikor az idén.

Akkor még csak egy árva képet tudtunk mutatni nektek a kultikus bunyós játék új változatáról, azonban néhány órával ezelőtt befutott az első trailer is, amely olyan, hogy majdnem a könnyünk is kicsordult.Ehhez hozzájárultak a felvétel elején bemutatott klasszikus felvételek, amelyeket, de nem könnyítettek a dolgunkon a videó második felében szerepet kapott, már a Ultra Street Fighter II: The Final Challengers -ből lopott képsorok sem, amelyek szinte pontosan ugyanazt az élményt garantálják, mint az eredeti, csak éppen megszépülten.Hogy az Ultra Street Fighter II: The Final Challengers mikor érkezik, azt egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy csak Nintendo Switch-re roboghat majd be.

