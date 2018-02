A Sony San Diego munkatársai bemutatták végre az MLB The Show 18 első gameplay trailerét, aminek köszönhetően végre úgy láthatjuk mozgás közben a kiváló baseball játék aktuális évadát, ahogyan azt majd a megjelenéskor is várhatjuk.

Bár a videó nem hangoztatja különösebben, hogy milyen újdonságokra számíthatunk az MLB The Show 18 -tól, ellenben, köztük Aaron Judge-ot, a borítósztárt is, aki még egy látványos hazafutást is bemutat a Yankee Stadiumban.Az MLB The Show 18 megjelenése egyébként már egyáltalán nincs messze, a játékot ugyanis március 27-én várjuk a boltok polcaira, méghozzá kizárólag PS4-re.

Nézd nagyban ezt a videót!