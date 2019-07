Megérkezett az eddigi legnagyobb frissítés a Dauntlesshez

Elképesztően jól megy a Dauntless szekere, azonban ahhoz, hogy felszínen maradjon a játék, az kell, hogy érdemi frissítések érkezzenek, amik jócskán megpakolják tartalommal.

A Fortune and Glory képében valami hasonlót tűzött ki a Phoenix Labs, lévén, amivel új megmérettetések és egy ranglista is érkezett.Akár egy aréna stílusú térképen, az Island of Trials területén is vadászhatunk, ahol megannyi kihívás vár ránk, sőt mi több, egy új NPC, Lady Luck még kozmetikai jutalmakkal is kecsegtet a küldetések sikeres abszolválásáért. Végül, de nem utolsó sorban, az update szállítja az új Hunt Passt is, ami ezúttal mondhatni a kalózos tematika köré épül.

