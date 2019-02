Megérkezett az A Plague Tale: Innocence harmadik fejlesztői naplója

Az Asobo Studio és a Focus Home Interactive munkatársai bejelentették, hogy elkészültek az A Plague Tale: Innocence harmadik fejlesztői naplójával, amivel még közelebb kerülhetünk a középkori kalandjátékhoz.

A 14. századi Franciaországba, a pestisjárvány kellős közepébe repítő alkotásban, és pont őket állítja a főszerepbe az alábbi kedvcsináló is, hiszen egyáltalán nem hétköznapi dolog, hogy két gyermek megpróbál érvényesülni a veszélyekkel teli középkorban.Az A Plague Tale: Innocence várhatóan május 14-én robog majd be PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig szívesen ismerkednél vele, maguk a fejlesztők avatnak be a részletekbe az alábbiakban.

