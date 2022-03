Megérkezett a Zelda: Ocarina of Time rajongók által készített PC-s változata

Közel 20 évnek kellett eltelnie hozzá, de néhány rajongónak köszönhetően most végre PC-n is játszható lett a Zelda: Ocarina of Time, ami bár csak egy rajongói projekt, egy "örömport" lett, de sokak számára így is a világot jelenti majd.

Az ingyen letölthető alkotást a Zelda Reverse Engineering Team alkotta, akik gyakorlatilag, és megfejelték HD grafikával, billentyűzet- és kontrollertámogatással, mod-készítési lehetőséggel, de rövidesen újabb funkciók is érkeznek hozzá.A jogi problémák miatt Ship of Harkinian név alatt megjelent projekt letöltéséhez nincs más teendőnk, mint ellátogatni a projekt hivatalos Discord szerverére , ahol minden szükséges instrukciót megkapunk ahhoz, hogy mire lesz szükségünk a futtatáshoz.