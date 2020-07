Megérkezett a Whole Cake Island Pack DLC a One Piece: Pirate Warriors 4-be

Hogy totális őrültség volt a Jancsi és a Juliskában látott mézeskalács házikó? Akkor még biztosan nem jártál a One Piece: Pirate Warriors 4 sütiszigetén, melyet most bárki szabadon felfedezhet majd magának.

Megérkezett ugyanis a játékhoz a Whole Cake Island Pack névre keresztelt DLC, mely a Character Pass részeként robogott be, és kapásból, így Charlotte Smoothie-t és Charlotte Cracker-t a Three Sweet Commanders-ből, valamint Germa 66-ot.Ha mozgás közben is megismerkednél a sütiszigeti kalandokkal, ahol a három karakter nagyon fontos szerepet kap majd, akkor nézd meg az alábbi kedvcsinálót. A DLC már megjelent PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

