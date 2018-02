Megérkezett a Vampyr websorozat harmadik epizódja

A Focus Home Interactive és a Dontnod Entertainment bemutatták a Vampyr websorozat harmadik epizódját, mely Human After All címmel leginkább a különlegesen sötét hangulatú játékban felbukkanó szereplők és emberek fontosságára hívja fel a figyelmet.

Az 1910-es évek Londonjában játszódó Vampyr -ben ugyanis a városlakók nagyon fontosak lesznek a játékmenet és a narratíva szempontjából egyaránt, hiszen hősünk ugyebár egy vámpír lesz, akinek, amit a legkönnyebben a városlakók becserkészésével érhetünk majd el, noha természetesen a küldetések során ellenfeleink legyűrése is ideális lesz ebből a szempontból.Hogy a vérszívás milyen fontos is lesz a Vampyr -ban, egyáltalán miként működik majd mindez a gyakorlatban, azt az alábbiakban most alaposan szemügyre veheted, valamikor tavasszal pedig ki is próbálhatod majd PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt.

