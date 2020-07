Megérkezett a Vampire: The Masquerade - Shadows of New York első gameplay trailere

Nagy mérföldkőhöz érkezett az egyik legújabb Vampire: The Masquerade projekt, aminek részeként kalandjátékos keretek között ismerkedhetünk meg a legendás vámpíros franchise sajátosságaival.

Hogy elképzelni sem tudjuk ilyen formában ezt a koncepciót? Éppen ebben segít a Vampire: The Masquerade - Shadows of New York első gameplay videója, aminek részeként végre egyenesen a játékból vett pillanatokkal ismerkedhetünk meg a Lasombra klán egyik kitagadott vámpírjának kalandjával, akinek az oldalán egy izgalmas nyomozás vár majd ránk.Hogy a Vampire: The Masquerade - Shadows of New York mikor jelenhet meg a boltok polcain, az egyelőre nem ismert még, de az biztos, hogy az idén számíthatunk rá PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!