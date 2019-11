Edmund McMillen bejelentette, hogy sok-sok kellemetlenség után végre elkészült, és meg is jelent a The Binding of Isaac előzménytörténetét feldolgozó The Legend of Bum-Bo, mely első körben csak PC-n áll a rajongók rendelkezésére.

A Super Meat Boy alkotójaként is ismert McMillen egy igazi különlegességet dobott össze nekünk a The Legend of Bum-bo név alatt, melyet ő maga egy puzzle alapú, deckbuilding elemekkel átszőtt roguelike akciójátékként jellemzett, aminél jobbat mi sem tudunk kitalálni rá., ami esetünkben többet mond minden szónál, hiszen ebben legalább alapos betekintés kapunk a The Legend of Bum-bo őrült világába és egyéb sajátosságaiba.

