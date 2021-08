The Ascent legújabb frissítése gondoskodik róla, hogy PC-n is elérhető legyen egy manapság oly divatos funkció, ami bár alapvetően a Steames verzióban benne van, de valamilyen oknál fogva a Microsoft Store-os változatból kimaradt.

Egészen konkrétan a ray tracingről és a DLSS feature-ről van szó, amelyek hiányoztak a Microsoft Store-os variánsból, azonban a legújabb update jóvoltából már itt is elérhetjük ezeket az opciókat. A Neon Giant publikálta a szóban forgó patch-et , valamint egy-két bugot is fixálnak ezáltal.A DirectX 12-ben tapasztalt hibákat is orvosolja a frissítés, valamint a Steames ray tracing gondokat is kijavítja a tapasz. A The Ascent PC-re, Xbox One-ra és Xbox Series S / X-re jelent meg.