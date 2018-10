Megkapta negyedik kedvcsináló előzetesét is a kizárólag PlayStation 4-re érkező South of Nowhere, aminek aktuális kedvcsinálója már nemcsak egy-egy pillanatra, hanem hosszú másodpercekre prezentálja előttünk az érkező horrort.

A röviden csak S.O.N. névre keresztelt alkotásról így kideríthettük, hogy indie projekt ide vagy oda, nagyon odatették vele magukat a fejlesztők, ez pedig a történetre is igaz lesz, hiszenHa minden a tervek szerint alakul, a S.O.N. napra pontosan december 11-én jelenhet majd meg kizárólag PS4-re, ha pedig kedveled a műfajt, akkor érdemes lesz ismerkedned vele, hiszen ígéretes projektről van szó.

