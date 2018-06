Megérkezett a Shenmue III gépigénye, már most takarítsd ki a HDD-t

A Ys Net hivatalosan is bejelentette, hogy milyen számítógépre lesz szükségünk ahhoz, hogy futtatni tudjuk majd a Shenmue III -at, lévén bár a játék egyelőre nem rendelkezik pontos megjelenési dátummal, ellenben már lassacskán célegyenesbe ér.

Ennek köszönhetően kiderült, hogy ha csak el akarjuk indítani a programot, de nem célunk maximális szépségében futtatni, akkor egy közepesen erős gép is bőven megteszi majd hozzá, hiszen egy négymagos processzor és 4GB RAM is elég lesz az indításhoz, egyedül a merevlemezt kell egy kicsit alaposabban kitakarítanunk. Shenmue III telepítéséhez ugyanis legalább 100GB szabad helyre lesz szükségünk, ami nem páratlan a PC-s játékok világában, de nem gondoltuk volna, hogy ennek a klasszikusnak az aktuális epizódja is betör ebbe az elit ligába.OS: Windows 7, 8, 10 64-bitProcesszor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz)Memória: 4 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 650DirectX: 11HDD: 100 GB