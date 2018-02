Megérkezett a Secret of Mana gépigénye

A Square Enix bejelentette, hogy a várakozásoknak megfelelően nem kell majd túl erős gép ahhoz, hogy átélhessük a Secret of Mana remake élményét, a legendás RPG feldolgozása ugyanis hiába kap teljes mértékben megszépült küllemet, a gépigény terén nem szállt el.

Ennek megfelelően garantált, hogy a többéves konfigurációd is könnyedén megbirkózik majd azzal, hogy a Secret of Mana elfusson a gépeden, de inkább beszéljenek helyettünk a konkrét adatok, melyeket a hír végére beszúrva magad is áttekinthetsz. Secret of Mana érkezését február 15-én várjuk, de PC mellett PS4-re és PS Vitára is érkezik.OS: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)Processor: Intel Core i3 2.4GHzMemória: 4 GB RAMGrafikus kártya: GeForce GT730 / RADEON R7 240DirectX: Version 11HDD: 11 GBOS: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)Processor: Intel Core i5 2.00GHzMemória: 4 GB RAMGrafikus kártya: GeForce GTX 750 / RADEON R7 260XDirectX: Version 11HDD: 11 GB