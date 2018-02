Megérkezett a Sea of Thieves PC-s gépigénye

A Rare ma délután előhozakodott végre a Sea of Thieves PC-s gépigényével, aminek jóvoltából megtudtuk, hogy a csapat mesteri fokozaton űzi az optimalizálást, hiszen a nagy kalózkalandot már egy többéves számítógéppel is könnyedén futtathatjuk majd.

Ennek megfelelően például már egy közönséges integrált grafikus vezérlő is elég lesz ahhoz, hogy bár nem a legjobb felbontásban, de elinduljon a játék, amiről szintén ma délután derült ki az is, hogy bár lesznek mikrotranzakciók, ellenben semmi komoly dologra ne számítsunk, ergo előnyre nem tehetünk szert, ha tele lesz a zsebünk, de néhány cuki kisállatra (petre) annál inkább.Ezzel tehát nem is kell törődnünk különösebben, ellenben a gépigényt érdemes lehet áttanulmányozni hiszen tartogathat némi meglepetést számunkra. Íme, közöljük a részleteket:OS: Windows 10 Anniversary (1607)CPU: Intel Iris Pro Graphics 6200 / Intel Iris 540RAM: 4GBVRAM: 1GBGPU: IntegráltModern GPU: IntegráltHDD: 60GBBeállítások: MinimumOS: Windows 10 Anniversary (1607)CPU: Intel Q9450 @2.6ghz / AMD Phenom IIRAM: 4GBVRAM: 1GBGPU: Nvidia GeForce GTX 650 / AMD Radeon 7750Modern GPU: Nvidia GeForce GTX 1030 / AMD R7 450HDD: 60GBBeállítások: AlacsonyOS: Windows 10 Anniversary (1607)CPU: Intel i3 4170 @3.7ghz / AMD FX-6300 @3.5ghzRAM: 8GBVRAM: 2GBGPU: Nvidia Geforce GTX 660 / AMD Radeon R9 270Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1050ti / AMD Radeon RX 460HDD: 60GB 7,200 RPMBeállítások: KözepesOS: Windows 10 Anniversary (1607)CPU: Intel i5 4690 @3.5ghz / AMD FX-8150RAM: 8GBVRAM: 4GBGPU: Nvidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 380xModern GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX 470HDD: 60GBBeállítások: KözepesOS: Windows 10 Anniversary (1607)CPU: Intel i5 4690 @3.5ghz / AMD FX-8150RAM: 16GBVRAM: 8GBGPU: Nvidia Geforce GTX 980ti / AMD Radeom RX Vega 56Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1070 / AMD Radeom RX Vega 56HDD: 60GB SSDBeállítások: UltraOS: Windows 10 Anniversary (1607)CPU: Intel i7 4790 @4ghz / AMD Ryzen 5 1600 @3.6ghzRAM: 16GBVRAM: 8GBGPU: Nvidia Geforce GTX 1080ti / AMD Radeon RX Vega 64Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1080ti / AMD Radeon RX Vega 64HDD: 60GB SSDBeállítások: Ultra