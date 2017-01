Megérkezett a Rockstar Car Pack a Forza Horizon 3-ba

A Microsoft bejelentette, hogy a rajongók már tölthetik is maguknak a Forza Horizon 3 soron következő autócsomagját, amelynek az érdekessége leginkább abban rejlik, hogy a Rockstar energiaital által támogatásával valósult meg.

Aki tehát arra tippelt, hogy, lévén a hazánkban egyelőre még teljesen ismeretlen üdítőital-gyártóról van szó, amelynek jóvoltából hét újabb autót állíthatunk be a garázsba a játék keretein belül.Az új szereplők közül alighanem a BMW i8-as és a Radical RXC Turbo a legkülönlegesebb, hiszen ezek az autók most először szerepelnek videojátékban - utóbbi ráadásul csak egy prototípus -, de hogy rajta kívül milyen gépeket szerezhetünk még be magunknak - a szokványos árcon -, azt az alábbi lista és trailer alapján magad is szemügyre veheted.2015 BMW i82015 Volvo V60 Polestar2015 Radical RXC Turbo1972 Ford Falcon XA GT-HO1987 Nissan Skyline GTS-R (R31)2014 Ford #11 Rockstar F-150 Trophy Truck2016 Bentley Bentayga

Nézd nagyban ezt a videót!