A Ubisoft extrémsportos játékához, a Riders Republic hoz kapcsolódóan már meg is érkezett a legelső szezon, amely Winter Bash címen hivatott friss élményeket szállítani, és természetesen rengeteg újdonságot hoz magával, amibe a játékosok belevethetik magukat.

Az újdonságok között friss, új egzotikumok és egyedi ruhadarabok jöttek, valamint, sőt mi több, új tömegversenyeken való részvétel is szerepel. Van egy vadonatúj Jumbo Bike is, ami a fent említett egzotikumok egyike.A Winter Bash és annak minden tartalma benne van a Season Passben, ahogy a következő két szezon is, amit a Ubisoft korábban már röviden részletezett. Van egy kedvcsinálónk is az első évadhoz, alant meg is lesheted, ha érdekel:

