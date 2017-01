Megérkezett a Ride 2: Rising Sun Bikes DLC

Egy traileres felvezetés mellett a Milestone munkatársai bejelentették, hogy hivatalosan is elérhetővé vált a rajongók számára a Ride 2 aktuális DLC csomagja, avagy a Rising Sun Bikes bővítmény.

Amint arra a pakk neve is utal, a kiegészítő középpontjába a japán motorok kerültek, aminek köszönhetően az utóbbi évek legjobb és legismertebb kétkerekűivel bővült a játék, köztüka középpontban.Hogy egészen pontosak legyünk, a játékhoz már PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is letölthető bővítmény az alábbiakkal gazdagítja a Ride 2 -t:Yamaha MT10 ABS 2016Honda RC 213 V-S 2015Kawasaki ZX 7RR 1996Yamaha YZF-R7 1998Suzuki GSX-R1000 One Million Edition 2014Kawasaki W800 Black Edition 2015

