Megérkezett a PC-s Final Fantasy XV benchmark: teszteld, hogy a te gépeden fut-e a játék!

Ha már te is tűkön ülve vársz a Final Fantasy XV Windows Edition érkezésére, és főként attól félsz, hogy nem fut majd a gépeden a játék, akkor van egy nagyszerű hírünk: a Square Enix kiadta hozza a hivatalos benchmark programot.

A közel 4 gigabájtos alkalmazás azt a célt szolgálja, hogy felmérje gépünk képességeit, ezáltal, amihez a csapat egy saját pontrendszert is megalkotott.Ennek megfelelően amennyiben a benchmark futtatása során elérjük a 2000 pontot, alacsony beállításokkal eldöcög a játék, és míg a standard beállításokhoz legalább 3000 pont, a magas értékekhez 6000 pont kell, de ha most vettél új gamer PC-t, akkor neked bizonyára 12 ezer feletti értékeid lesznek, és minden beállítást a maximumra húzva tudod átélni a kérdéses JRPG élményét.Ha te is letöltenéd a benchmarkot, IDE KATTINTVA máris megteheted, ha pedig inkább nem is kísérleteznél vele, de szívesen megnéznéd futás közben, akkor vess egy pillantást az alábbi videóra és ne feledd: a Final Fantasy XV PC-s változata március 6-án érkezik.

Nézd nagyban ezt a videót!