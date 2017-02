Megérkezett a Nioh utolsó kedvcsinálója

Ahogyan arra korábban számítottunk, a Sony munkatársai a megjelenés örömére bemutatták a rajongóknak a Nioh utolsó hivatalos mozgóképét, amely még egyszer és utoljára alaposan megmutatja nekünk mindazt, amiről a játék szól.

A Ninja Gaiden fejlesztőinek legújabb alkotása egyébiránt erőteljesen a Dark Souls és a Bloodborne hagyományain alapul, ezáltal extrém kihívást garantál majd számunkra, amiről játéktesztünkben mi is megemlékeztünk, de időközben kiderült, hogyHa nem hinnéd el, járj utána az alábbiakban összegyűjtött pontszámok révén, de azért ne felejtsd el a launch trailert sem, amely ha elnyerte tetszésedet, akkor emlékezz rá, hogy mától már a boltok polcain is megtalálhatod a PS4-exkluzív Nioh -t.Destructoid - 9USgamer - 4/5Game Informer - 9Attack of the Fanboy - 4.5/5Stevivor ? 8Insidegames [German] - 83/100RPG Site - 9Post Arcade - 9GamesRadar+ - 4/5The Jimquisition - 10CGMagazine - 9We Got This Covered - 4.5/5

