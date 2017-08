Megérkezett a Nioh régóta várt PvP játékmódja

A Team Ninja csapata elkészítette és meg is jelentette a Nioh aktuális frissítését, aminek jóvoltából a játék nemcsak egy halom hibajavítást és finomhangolást kapott, hanem a régóta várt PvP mód is megérkezett hozzá.

Az 1.16-os patch által érkező újdonság a Battles of Skill névre hallgat, és ez ebben a formában nem is meglepő, hiszen a játékmód egy maximálisan skill-központú PvP lehetőség lett, aminek a lényege, hogy a harcosokat úgy állítja szembe egymással az alkotás, hogy, ezáltal sokkal különlegesebb és izgalmasabb megoldások születhetnek majd.A frissítéssel egyébiránt számtalan egyéb extra érkezett - például a szintkorlát is 550-re emelkedett -, így érdemes lehet letölteni ezt a csomagot, ami mindenkinek ingyenes lesz, aki korábban beruházott a Nioh -ra.