Megérkezett a Ni No Kuni anime első kedvcsinálója

Nem kellett sokáig várnunk rá, hogy befusson a Ni No Kuni szerepjátékos sorozat alapján készült anime első kedvcsinálója, a Warner Bros ugyanis bemutatta az egész estésnek ígérkező adaptáció első ilyen mozgóképét.

Miután az eddig megjelent játékok is úgy festettek, mint egy interaktív anime, ezért nem meglepő, hogy az egész estés animáció is elképesztően látványosnak ígérkezik, miközben mind a történet, mind a megjelenés tekintetében maximálisan az eddig megjelent videojátékok sajátosságaira épül.Az anime egyébiránt, amiről annyit tudni, hogy egy középiskolai diák, név szerint Yuu és két barátjának története kapja benne a központi szerepet, akik egy rejtélyes világban, a Ni No Kuni ismert univerzumában kötnek ki, és rögtön a dolgok sűrűjébe csöppennek bele.

