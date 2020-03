Olyan sok karakter kerül a My Hero One's Justice 2-be az ismert franchise alapján, hogy a Bandai Namco munkatársai már a harmadik kedvcsinálót teszik elérhetővé azért, hogy újabb arcokkal ismertessenek meg minket.

Ha nem tudnánk, a játékban összesen több mint 40 játszható karakter bukkan majd fel, az alábbiakban pedig megismerkedhetünk többek között a Shiketsu High School képviseletében Seiji Shishikurával és Camie Utsushimivel, de olyan profi bunyósok is megjelennek, mintHa megtetszett a felhozatal, vagy úgy általánosságban a látvány, a My Hero One's Justice 2 érkezését március 13-án, azaz a jövő héten várhatjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

