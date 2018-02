A Tarsier fejlesztői egy friss trailer társaságában bejelentették, hogy akik megszerették tavaly Little Nightmares című különleges horrorjátékukat, azok már húzhatják is a hozzá elkészült harmadik letölthető tartalmat.

A The Residence címet kapott bővítményben, aki kalandos és egyben félelmetes útja során elérkezett a végállomáshoz, aminek részeként ismét egy halom izgalom vár rá, mint ahogyan azt az alábbi kedvcsinálón magatok is megtekinthetitek.A The Residence DLC egyszerre jelent meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, méghozzá a szokásos árcédulával, Season Pass tulajdonosoknak pedig természetesen "ingyen".