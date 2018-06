Megérkezett a legújabb pálya a H1Z1: Battle Royale-hoz

A Fortnite után már a H1Z1 nevét sem lehet a battle royale jelző nélkül említeni, hiszen míg a Daybreak Game Company önmagában nem tudta sikerre vinni alkotását, addig ezzel a trendi bővítménnyel gyakorlatilag hatalmas népszerűséget tudott kivívni magának.

Nem véletlen, hogy az alkotók folyamatosan ontják hozzá a frissítéseket, ezáltal máris berobogott hozzá az Outbreak című legújabb pálya, ami nem is annyira új, hiszenA rendkívül változatos helyszín - amit az alábbiakban mozgás közben is megtekinthettek - ráadásul csak a jéghegy csúcsa, hiszen vele együtt egy sor újdonság érkezett a H1Z1 -be az ingyenes frissítés részeként, ezáltal az AR-15 és az AK-47 fegyverek és az ugrás animációjának megpiszkálása mellett egy sor változás érte a játékmenetet is.

