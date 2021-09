Megérkezett a Kena: Bridge of Spirits legutolsó trailere

Holnap végre valahára debütál az Ember Labs égisze alatt formálódott, zseniális hangulattal operáló Kena: Bridge of Spirits , és még az utolsó pillanatban előhozakodtak a legutolsó kedvcsinálóval.

Ez ugyebár az úgynevezett launch trailer, amely még egy utolsó lendülettel igyekszik meghozni a kedvünket a játékhoz, és bizony ebben minden benne van pepitában, amire a teljes alkotástól számíthatunk -, és miegymás.Szeptember 21-én tehát már lehet is keresni a Kena: Bridge of Spirits című játékot PC-n (itt az Epic Games Store kínálatában várható), valamint, PS5-ön, illetve PS4-en. Ha még nem is hallottál korábban a játékról, pláne ajánljuk, hogy lesd meg ezt:

Nézd nagyban ezt a videót!