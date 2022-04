Megérkezett a Hot Wheels Unleashedhez a Monster Trucks Expansion

A Monster Trucks Expansion a tavaly év végén megjelent Batman Expansion mellé csatlakozik. Ez az új bővítés öt új, különleges Monster Truck járművel bővül. A Bone Shaker-t már ismerhetitek, amely mostantól Monster Truck változatot is kap, de a Race Ace, a Tiger Shark, a HW Demo Derby és az 5 Alarm is szerepel a csomagban.Megtalálod a Stop Motion Studiót is, egy vadonatúj környezetet, amely négy forgatókönyvet is tartalmaz, nevezetesen a dzsungelt, a kőbányát, a sivatagot vagy a jéghegyet, amelyek tökéletesen illeszkednek a Monster Trucks témájához. Azok számára, akik saját pályákat fognak építeni, a Smashing Rocks nevű új modult is tartalmazza.

