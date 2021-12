Megérkezett a hivatalos gépigény a PC-s God of Warhoz

A jövő hónapban érkezik az előző generáció egyik legnagyobb sikere, Sony santa Monica által hegesztett God of War (2018) PC-s változata, amelyhez egy vadonatúj előzetes kíséretében megérkezett a hivatalos gépigény.

Megfelelő hardver birtokában gyakorlatilag minden PC-s finomságot bekapcsolhatunk az érkező portban. Jó összeállítás fejében, valamint az NVIDIA kártyák tulajdonosai bekapcsolhatják a DLSS technológiát is, mellyel teljesítményt is növelhetünk.Ezenfelül a számítógépes változatban némileg csiszoltak a grafikán, valamint extra DLC-ket is kapunk, így például új páncélokba öltöztethetjük be a főszereplő párost.

Nézd nagyban ezt a videót!





Ezzel párhuzamosan a Sony kiadta a hivatalos gépigényt is, felkészülve arra, hogy Kratos és Atreus utazását milyen fajta konfigurációval legyen érdemes meghajtani.