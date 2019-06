Megérkezett a Gunner specializáció a The Division 2-be

Folytatódik a tartalom-adagolás a The Division 2 -be, most például egy vadonatúj specializáció, a korábban már megszellőztetett Gunner érkezett meg a legújabb frissítés keretein belül.

A Gunner képes egy minigunnal felszeletelni az ellenség sorait,. Mivel egy nehézfegyverrel bíró kasztról bírunk, így lesznek megkötések is, például nem lehet fedezékbe húzódni vele, valamint a sprintelés és a bukfencezés is tabu.A Gunner továbbá Riot Foam Grenade-del van alapból felszerelve, és a csapattársakat is képes lőszerutánpótlással ellátni. Továbbá a Pulse képességhez kap egy saját variánst, amivel meg tudja zavarni az érintetteket.A szezonbérlet tulajdonosai kapásból játszhatják a friss újdonságot, míg mindenki másnak egy Special Field Research-ön át vezet az út.