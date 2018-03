Megérkezett a For Honor Starter Edition, a játék fizetős demója

Vélhetően ismét csúnyán megkapja majd a magáét a jövőben a Ubisoft a For Honor Starter Edition miatt, a franciák ugyanis bejelentettek egy 15 dolláros csomagot, ami konkrétan a teljes játék erősen korlátozott változata lett.

Sokan emiatt úgy vélik, hogy a Ubisoft egy fizetős demót készített, hiszen bár a csomag nem túl drága, ellenben ezért a pénzért csak három hős, a Warden, a Raider és a Kensei próbálhatók ki, de amennyiben a többi karaktert is szeretnénk magunknak, 50 ezer steel ellenében megvásárolhatjuk majd a játékon belül az All Heroes Bundle-t, így lényegében a teljes változatra frissíthetjük ezt a kezdőcsomagot.Ha neked sincs ellenedre fizetni egy demóért, a For Honor Starter Edition, és egyelőre nincs szó arról, hogy a PC mellett más platformokra is megjelenjen ez a vágott kiadás.