Megérkezett a Far Cry 5 gépigénye

A Ubisoft a tegnap esti órákban leleplezte a Far Cry 5 gépigényét, ami bár határozott emelkedést mutat a franciák korábbi alkotásaihoz mérten, ellenben még mindig nem ijesztett ránk drasztikusan.

Magyarul ez annyit jelent, hogy az alkotáshoz a belépő szintet egyáltalán nem nehéz teljesíteni, hiszen egy többéves konfiguráció is képes könnyedén elboldogulni vele, noha nyilván más a helyzet, amennyiben 4K-ban szeretnénk élvezni az élményt, hiszen akkor egy fél Paksot is alápakolhatunk majd a makulátlan látvány reményében. Far Cry 5 várhatóan március 27-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, amit pedig megtudtunk a gépigényről, azt most közöljük veletek is. Íme:OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 @ 3.5 GHzVGA: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD R9 270 (2GB VRAM, Shader Model 5.0)RAM: 8GBFelbontás: 720pRészletesség: AlacsonyOS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i7-4770 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHzVGA: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 290X (4GB VRAM, Shader Model 5.0)RAM: 8GBFelbontás: 1080pRészletesség: MagasOS: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHzVGA: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 (8GB VRAM, Shader Model 5.0)RAM: 16GBFelbontás: 2160pRészletesség: MagasOS: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i7-6700K 4.0 GHz / AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHzVGA: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI / AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM, Shader Model 5.0)RAM: 16GBFelbontás: 2160pRészletesség: Magas/Ultra