Megérkezett a Dungeons 3 utolsó kedvcsinálója

A Realmforge Studios és a Kalypso Media bemutatták a Dungeons 3 utolsó kedvcsinálóját, ami arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy Európában digitális formában már pénteken megjelent az alkotás.

Ezen túlmenően a videó igyekszik összefoglalni azt is, hogy mit is várhatunk a Dungeons 3 -tól, ami minden téren követi a nagy elődök nyomdokait, amivel egyébként egyenesen a kilencvenes évekig, Dungeons 3 -ban egyébiránt ismét a félelmetes Dungeon Lord sztoriját folytathatjuk, aki miután sikeresen egyesítette a gonosz erőket, megalkotott egy saját birodalmat, de most újabb ellenféllel találta szembe magát, aki ismét nem hagyja majd nyugodtan földalatti labirintust építeni.

