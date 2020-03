Megérkezett a Doom Eternal ultra gépigénye és egy különös trailert is kaptunk

Mindössze néhány nap maradt hátra a Doom Eternal premierjéig, így a Bethesda gyorsan észbe kapott, hogy akad még néhány fontos részlet, melyek tisztázásra szorulnak a legendás FPS aktuális epizódja kapcsán.

Ide sorolható többek között az ultra gépigény is, lévén az alábbiakban lehetőségünk nyílik áttanulmányozni a Doom Eternal hivatalos rendszerkövetelményeit, melyek nem ismernek könyörületet, főleg a grafikus kártya tekintetében ugyanis kifejezetten magasra tette a lécet a Bethesda már alapszinten is, de inkább nézzétek meg ti magatok a részleteket az alábbiakban, pláne az ultra követelmények terén, melyek eleddig ismeretlenek voltak előttünk.Előtte mindössze annyit tennénk hozzá a fentiekhez, hogy a Bethesda egy friss trailert is bemutatott a játékról, méghozzá Doom Slayerünk testre szabhatóságával a középpontban, amit élesben március 20-tól tudnak majd kipróbálni a rajongók PC mellett PS4-en és Xbox One-on is.64-bit Windows 7 / 64-bit Windows 10Intel Core i5 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 3.1 GHz8 GB RAMNVIDIA GeForce 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)50 GB HDD64-bit Windows 10Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X8 GB RAMNVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8 GB)50 GB HDD64-bit Windows 10Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X16 GB RAMNVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 GB) / AMD Radeon VII (16 GB)50 GB HDD

Nézd nagyban ezt a videót!